Что будет с организмом, если начинать день с бронекофе: 4 аргумента за и против

Кофе — одно из главных пристрастий — может быть полезен, особенно для приверженцев кетодиет. Что такое бронекофе и как он влияет на организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Залётова.

Этот напиток пользуется популярностью среди приверженцев кетогенной диеты, то есть режима питания с резким сокращением углеводов и повышением содержания жиров в рационе за счёт масла.

"Бронекофе — кофе с добавлением сливочного и кокосового масел, этот напиток пришёл из кетодиеты, то есть питания с повышенным содержанием жира и практически полным исключением углеводов", — пояснила она.

Для получения заряда энергии и долгого чувства сытости любители кетодиеты могут начинать день именно с бронекофе. Жиры — триглицериды — достаточно быстро расщепляются организмом и являются легкодоступным источником энергии. Кроме того, сам кофеин стимулирует нервную систему, даёт бодрость. При этом считать бронекофе полноценным завтраком нельзя, считает диетолог.

"Большинство людей нуждается в более калорийном завтраке: именно в первой половине дня организму требуется наибольшее количество калорий. Плюс отсутствие углеводов в первой половине дня с точки зрения здорового питания не является оптимальным и может привести к ряду проблем со здоровьем. Классический завтрак всё-таки должен быть более сбалансированным, содержать и белки, и жиры, и углеводы", — объяснила врач.