В Якутии 12-летний "мальчик-майнкрафтер" покончил с собой

В Якутске 12-летний поклонник игры "Майнкрафт" свёл счёты с жизнью. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, семиклассник жил с мамой, отчимом и семимесячным братом.

Семья числилась благополучной. Мать мальчика работала воспитателем в детском саду. Полиция начала проверку по факту трагедии, но в ходе первичного осмотра следов насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было.

Собеседник Лайфа также рассказал, что подросток недавно просил купить ему компьютер за 50 тысяч рублей, но родители ему отказали. Школьник чрезмерно увлекался "Майнкрафтом" и даже называл себя "мальчик-майнкрафтер".