"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 12:15
3312

В Якутии 12-летний "мальчик-майнкрафтер" покончил с собой

В Якутии увлекавшийся "Майнкрафтом" подросток покончил с собой

В Якутске 12-летний поклонник игры "Майнкрафт" свёл счёты с жизнью. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, семиклассник жил с мамой, отчимом и семимесячным братом.

Семья числилась благополучной. Мать мальчика работала воспитателем в детском саду. Полиция начала проверку по факту трагедии, но в ходе первичного осмотра следов насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было.

Собеседник Лайфа также рассказал, что подросток недавно просил купить ему компьютер за 50 тысяч рублей, но родители ему отказали. Школьник чрезмерно увлекался "Майнкрафтом" и даже называл себя "мальчик-майнкрафтер".

Эксперт объяснил, почему в РФ не нужна новая возрастная маркировка видеоигр

Эксперт объяснил, почему в РФ не нужна новая возрастная маркировка видеоигр

Ранее сообщалось, что компьютерная игра Dota 2 заняла второе место по количеству харассмента, с которым в ней столкнулись пользователи в возрасте от десяти до 17 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров