Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении
Несколько десятков украинских военных было ликвидировано российскими бойцами на территории населённого пункта Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он на брифинге.
Генерал-лейтенант уточнил, что были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, а также более 40 военных ВСУ.
Ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. В частности, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24. Также в небе над ДНР были сбиты два украинских Су-25 и один МиГ-29.
ТАСС / Андрей Рубцов