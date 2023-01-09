Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Несколько десятков украинских военных было ликвидировано российскими бойцами на территории населённого пункта Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он на брифинге.

Генерал-лейтенант уточнил, что были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, а также более 40 военных ВСУ.