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Опубликовано 9 января 2023, 12:02

Российские военные уничтожили более 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Несколько десятков украинских военных было ликвидировано российскими бойцами на территории населённого пункта Новомихайловка в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он на брифинге.

Генерал-лейтенант уточнил, что были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа, а также более 40 военных ВСУ.

Две группы украинских диверсантов ликвидированы в ДНР
Две группы украинских диверсантов ликвидированы в ДНР

Ранее Лайф писал, что российские войска за сутки сбили пять самолётов Воздушных сил Украины. В частности, в районе населённого пункта Лозовое Харьковской области ликвидирован украинский истребитель Су-27, а в районе Изюма Харьковской области — самолёт Су-24. Также в небе над ДНР были сбиты два украинских Су-25 и один МиГ-29.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Оксана Попова
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