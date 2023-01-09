ВСУ за сутки лишились более 50 военных на Купянском направлении
Потери Вооружённых сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 50 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике", — заявил Конашенков.
Также в районе Двуречной в Харьковской области была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Таким образом, безвозвратные потери противника на Купянском направлении составили более 50 человек, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
А на Донецком направлении российские войска сорвали попытку ВСУ контратаковать позиции ВС РФ, уничтожив до 70 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины и пикап.
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