ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска сорвали попытку ВСУ контратаковать позиции ВС РФ. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике", — указал он.

Представитель ведомства добавил, что российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и пикап.