ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении российские войска сорвали попытку ВСУ контратаковать позиции ВС РФ. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике", — указал он.
Представитель ведомства добавил, что российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и пикап.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ