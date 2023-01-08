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Регион
Опубликовано 8 января 2023, 13:17
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ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска сорвали попытку ВСУ контратаковать позиции ВС РФ. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное в Донецкой Народной Республике", — указал он.

Представитель ведомства добавил, что российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины и пикап.

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Ранее Лайф сообщал о том, что на Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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