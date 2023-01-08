Российские войска уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва в Луганской Народной Республике и Серебрянка в Донецкой Народной Республике, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Макеевка и Стельмаховка в Луганской Народной Республике", — сказал он.

Кроме бойцов ликвидированы три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль, добавил представитель ведомства. Он также сообщил об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах Артёмовки и Серебрянки.