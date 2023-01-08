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Опубликовано 8 января 2023, 13:05

Российские войска уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении ВС РФ после завершения режима прекращения огня в результате удара по двум штурмовым группам ВСУ уничтожили более 50 военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва в Луганской Народной Республике и Серебрянка в Донецкой Народной Республике, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Макеевка и Стельмаховка в Луганской Народной Республике", — сказал он.

Кроме бойцов ликвидированы три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль, добавил представитель ведомства. Он также сообщил об уничтожении диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах Артёмовки и Серебрянки.

ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях
ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные отразили атаку двух штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате уничтожено свыше 30 украинских бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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