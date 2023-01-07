ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях

ВС РФ ответным огнём подавили позиции украинских военных, откуда осуществлялись обстрелы на Херсонском и Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ наносили удары, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня.

Конашенков уточнил, что на этих двух направлениях ВСУ произвели 17 артиллерийских обстрелов. Между тем в Запорожской области противник открывал огонь 31 раз.