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Регион
Опубликовано 7 января 2023, 12:03
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ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях

ВС РФ ответным огнём подавили позиции украинских военных, откуда осуществлялись обстрелы на Херсонском и Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ наносили удары, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня.

Конашенков уточнил, что на этих двух направлениях ВСУ произвели 17 артиллерийских обстрелов. Между тем в Запорожской области противник открывал огонь 31 раз.

Киев продолжил обстрелы, несмотря на объявленный РФ режим тишины
Киев продолжил обстрелы, несмотря на объявленный РФ режим тишины

Напомним, что 5 января российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.

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ТАСС / Федосеев Лев

Никита Осипов
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