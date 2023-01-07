ВС РФ подавили позиции, с которых ВСУ вели огонь на Херсонском и Криворожском направлениях
ВС РФ ответным огнём подавили позиции украинских военных, откуда осуществлялись обстрелы на Херсонском и Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. ВСУ наносили удары, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня.
Конашенков уточнил, что на этих двух направлениях ВСУ произвели 17 артиллерийских обстрелов. Между тем в Запорожской области противник открывал огонь 31 раз.
Напомним, что 5 января российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.
ТАСС / Федосеев Лев