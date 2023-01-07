Киев продолжил обстрелы, несмотря на объявленный РФ режим тишины
Украинские войска, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня, в течение суток продолжали обстреливать жилые районы в зоне проведения СВО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что объединённая группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12 часов 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
"Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населённых пунктов и российских позиций", — сообщил генерал-лейтенант.
По данным Минобороны России, ВСУ за сутки выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по Донецку и ударили из РСЗО HIMARS по Макеевке в ДНР.
"На Краснолиманском направлении ВСУ произведено 11 миномётных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск", — сообщил Конашенков.
Ранее в военном ведомстве отметили, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении.
ТАСС / Спринчак Валентин