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Регион
Опубликовано 7 января 2023, 11:56
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Киев продолжил обстрелы, несмотря на объявленный РФ режим тишины

Украинские войска, несмотря на соблюдение Россией режима прекращения огня, в течение суток продолжали обстреливать жилые районы в зоне проведения СВО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что объединённая группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12 часов 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

"Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населённых пунктов и российских позиций", — сообщил генерал-лейтенант.

По данным Минобороны России, ВСУ за сутки выпустили более 60 крупнокалиберных снарядов по Донецку и ударили из РСЗО HIMARS по Макеевке в ДНР.

"На Краснолиманском направлении ВСУ произведено 11 миномётных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск", — сообщил Конашенков.

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Ранее в военном ведомстве отметили, что российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Ирина Фальке
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