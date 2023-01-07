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7 января, 11:43

Российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении

Российские военные сорвали попытку украинских бойцов атаковать позиции РФ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, которые и пытались атаковать. В результате противник потерял до 50 бойцов ранеными и убитыми, танк и автомобиль.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 50 украинских бойцов в ДНР и Запорожье. Вместе с тем российские военные уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Варвара Романова

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