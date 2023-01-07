Российские военные сорвали атаку ВСУ на позиции РФ на Донецком направлении

Российские военные сорвали попытку украинских бойцов атаковать позиции РФ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ удалось поразить подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, которые и пытались атаковать. В результате противник потерял до 50 бойцов ранеными и убитыми, танк и автомобиль.