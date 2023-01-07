Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами из Киргизии и РФ

Артиллерист ДНР из Марокко вместе с рэперами из России и Киргизии в перерывах между боями читает рэп на позициях наших военных в зоне спецоперации. Патриотичными текстами исполнители поднимают боевой дух солдат, сообщает телеграм-канал "Mash на Донбассе".

Артиллерист из Марокко с музыкантами из Киргизии и России читает рэп на передовой в зоне СВО. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

Марокканец Хамза познакомился с нынешней женой из Донецка в соцсетях. До этого он служил в армии у себя на родине, занимался музыкой и снимал фильм, но после того, как съездил в Донбасс, решил встать на защиту региона. На позициях иностранец встретился с российским рэпером Павлом Романюком (Паром) и кыргызстанским исполнителем Медером Кадыровым (L'Zeep), которые также оказались в зоне СВО по зову сердца. Несмотря на обстрелы и напряжённую обстановку ребята буквально в полевых условиях продолжают заниматься творчеством, устраивая рэп-батлы в поддержку спецоперации, а в качестве зрителей — их боевые товарищи.

"Я писал рэп ещё в Марокко, писал и фильм, и сериал тоже. Потом я приехал сюда (в Донбасс. — Прим. Лайфа) и сказал, что мне не надо сейчас снимать фильм. <...> Вообще я в Марокко в армии служил и знаю, как [всё устроено]. Друзья сказали, что можно идти и здесь работать в армию", — рассказал Хамза журналистам.