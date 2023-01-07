В Москве ночь на 7 января стала самой холодной с начала зимы

Ночь на 7 января в Москве второй раз подряд стала самой холодной с начала зимы. По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха к шести утра субботы составила -23,4 градуса. Об этом сообщает портал "Метеовести".

"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 6:00 минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градуса", — говорится в публикации.

Среди минимальных показаний термометров на других метеостанциях столицы зафиксированы отметки от -21,1 до -24,8 градуса. В то же время на севере Подмосковья, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила -29,4 градуса.

В "Фобосе" добавили, что в условиях тихой, относительно малооблачной, антициклональной погоды минимальная температура воздуха обычно наблюдается ближе к восходу солнца.