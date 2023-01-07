Немцев взбесили слова Шольца о России

Пользователей Twitter возмутило обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддержать Незалежную в противостоянии с Москвой. Ранее политик написал, что перед лицом "агрессии, развязанной Россией, Берлин поставит Киеву систему Patriot и БМП Marder".

В комментариях под постом читатели подчеркнули, что "такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", и напомнили: "оружие никогда не создаёт мира и Шольц прекрасно это знает".

"Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку", — заявил один из пользователей.

Единомышленники также отметили, что никто почему-то не видел "немецкое оружие для всего мира, когда вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свою страну от американских поджигателей конфликта".

"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию ещё сильнее в этот конфликт", — подчеркнул другой юзер.