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7 января, 01:03

Шольц назвал сумму, которую Германия за год потратила на Украину

Шольц заявил, что Германия в 2022 году помогла Украине на сумму свыше 12 млрд евро

В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму, превышающую 12 миллиардов евро. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передаёт официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе поддержало Украину более чем на 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году", — указано в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

В свою очередь Зеленский затронул тему влияния обстрелов на критически важную украинскую инфраструктуру и выразил благодарность Берлину за согласие поставить Незалежной ЗРК Patriot и БМП Marder.

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Впрочем, помощь Незалежной согласились оказать не только в ФРГ. Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал поставить Украине бронемашины AMX-10RC. А США выделят Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы.

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ТАСС / Jens Krick / POOL

Анатолий Симоненко

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