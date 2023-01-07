Шольц назвал сумму, которую Германия за год потратила на Украину

В 2022 году Германия предоставила Украине помощь на сумму, превышающую 12 миллиардов евро. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передаёт официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе поддержало Украину более чем на 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году", — указано в сообщении пресс-службы немецкого правительства.

В свою очередь Зеленский затронул тему влияния обстрелов на критически важную украинскую инфраструктуру и выразил благодарность Берлину за согласие поставить Незалежной ЗРК Patriot и БМП Marder.