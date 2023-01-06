В США предложили Зеленскому занять пост, на который никого не могут выбрать

"Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?", — с иронией написал Рубин.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по-прежнему не может набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера. Ранее американский лидер Джо Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США.