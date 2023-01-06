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6 января, 17:45

В США предложили Зеленскому занять пост, на который никого не могут выбрать

Американский ведущий Рубин предложил Зеленскому пост спикера Палаты представителей

Ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report Дэйв Рубин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому занять пост спикера Конгресса США. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём твиттере.

"Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?", — с иронией написал Рубин.

Трампа предложили назначить спикером Конгресса США

Трампа предложили назначить спикером Конгресса США

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по-прежнему не может набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера. Ранее американский лидер Джо Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Артур Белкин

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