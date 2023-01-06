Трампа предложили назначить спикером Конгресса США

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинул бывшего президента страны Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, которого не могут избрать уже более одиннадцати раундов голосования.

"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", — сказал американский законодатель в ходе заседания.

Гетц подчеркнул, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи. При этом он уже высказывал поддержку экс-главе Белого дома в ходе предыдущих раундов голосования. Согласно правилам, конгрессмены формально могут выдвинуть кандидатами в спикеры Палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц.