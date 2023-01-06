Трампа предложили назначить спикером Конгресса США
Республиканец Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей США
Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц выдвинул бывшего президента страны Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, которого не могут избрать уже более одиннадцати раундов голосования.
"Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей", — сказал американский законодатель в ходе заседания.
Гетц подчеркнул, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи. При этом он уже высказывал поддержку экс-главе Белого дома в ходе предыдущих раундов голосования. Согласно правилам, конгрессмены формально могут выдвинуть кандидатами в спикеры Палаты представителей не только американских законодателей, но и иных лиц.
По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по-прежнему не может набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера. Ранее американский лидер Джо Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США.
Flickr / Trump White House Archived