SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 января, 22:58

Палата представителей США впервые с 1859 года начала десятый тур выборов спикера

Палата представителей Конгресса США девять туров не может выбрать спикера. Впервые с 1859 года начался десятый тур, трансляцию ведут американские телеканалы.

Как сообщает телеканал CNN, проведение десятого тура голосования знаменует "самые продолжительные выборы спикера за 164 года" в стране. При этом, чтобы выбрать спикера нижней палаты Конгресса в 1859 году, потребовалось проведение 44 туров голосования.

Не помог даже Трамп: Маккарти вновь не смог стать спикером Палаты представителей США

Не помог даже Трамп: Маккарти вновь не смог стать спикером Палаты представителей США

Конгрессмены уже побили рекорд столетней давности после провального девятого тура голосования. В 1923 году для этого потребовалось как раз девять туров. Проблемы продолжаются у Республиканской партии, часть представителей которой отказываются поддержать Кевина Маккарти. В то же время демократы раз за разом отдают все 212 голосов в пользу Хакима Джеффриса.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти по-прежнему не может набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера. Ранее американский лидер Джо Байден счёл позором неспособность республиканцев выбрать спикера в Палату представителей США.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров