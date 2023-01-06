Палата представителей США впервые с 1859 года начала десятый тур выборов спикера

Палата представителей Конгресса США девять туров не может выбрать спикера. Впервые с 1859 года начался десятый тур, трансляцию ведут американские телеканалы.

Как сообщает телеканал CNN, проведение десятого тура голосования знаменует "самые продолжительные выборы спикера за 164 года" в стране. При этом, чтобы выбрать спикера нижней палаты Конгресса в 1859 году, потребовалось проведение 44 туров голосования.

Конгрессмены уже побили рекорд столетней давности после провального девятого тура голосования. В 1923 году для этого потребовалось как раз девять туров. Проблемы продолжаются у Республиканской партии, часть представителей которой отказываются поддержать Кевина Маккарти. В то же время демократы раз за разом отдают все 212 голосов в пользу Хакима Джеффриса.