Испанцы влюбились в Валиеву, выступившую в образе Уэнсдей Аддамс

Читатели испанской газеты Marca восхитились недавним выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой, повторившей знаменитый танец Уэнсдей Аддамс из сериала "Уэнсдей" на чемпионате России в Красноярске. Пользователи буквально засыпали спортсменку комплиментами.

"Валиева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс, и её катание стало вирусным", — написали журналисты, опубликовавшие видео выступления россиянки. Запись набрала более 20 тысяч лайков всего за пару часов.

Большая часть комментариев к посту — односложные комплименты. Чаще всего испанцы писали: "Она великолепна", "Идеальна", "Я влюбился". А один из читателей назвал Валиеву "лучшей в мире".

"Её талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет её на фоне других. Мои самые искренние поздравления!" — отметил другой пользователь.

"Лучшая из всех, кого я когда-либо видел в этом виде спорта", — добавил ещё один комментатор.

"Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чём не виноваты!" — подчеркнули читатели.