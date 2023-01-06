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5 января, 21:18

За презентацией Роналду в "Аль-Наср" следило больше людей, чем за финалом ЧМ

Журналист Сапулведа: Презентацию Роналду в "Аль-Наср" посмотрели три миллиарда человек

Презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока "Аль-Наср" посмотрели более трёх миллиардов зрителей. Это больше, чем у финала чемпионата мира в Катаре, сообщил журналист португальского SIC Noticias Педру Сепулведа.

По его данным, церемонию показали на 40 разных телеканалах по всему миру. За решающим матчем ЧМ между сборными Аргентины и Франции наблюдали два миллиарда зрителей, пишет журналист.

Роналду не сможет дебютировать за "Аль-Наср" в двух ближайших матчах

Роналду не сможет дебютировать за "Аль-Наср" в двух ближайших матчах

Напомним, футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду 3 января. Именитого футболиста под масштабное шоу встречал полный стадион фанатов. В церемонии также приняли участие его жена и дети. Сам футболист заявил, что выполнил свою работу в Европе. При этом он допустил досадную оплошность в ходе презентации.

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Twitter / نادي النصر السعودي

Артур Лапсаков

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