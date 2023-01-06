За презентацией Роналду в "Аль-Наср" следило больше людей, чем за финалом ЧМ

Презентацию Криштиану Роналду в качестве игрока "Аль-Наср" посмотрели более трёх миллиардов зрителей. Это больше, чем у финала чемпионата мира в Катаре, сообщил журналист португальского SIC Noticias Педру Сепулведа.

По его данным, церемонию показали на 40 разных телеканалах по всему миру. За решающим матчем ЧМ между сборными Аргентины и Франции наблюдали два миллиарда зрителей, пишет журналист.