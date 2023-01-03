"Я выиграл всё": Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе
Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе
Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что считает контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" новым вызовом, так как уже выполнил свою работу в Европе.
"В Европе моя работа сделана, я выиграл всё. Теперь для меня это новый вызов", — цитирует его телеканал Sky Sports.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. Сегодня стало известно, что он прилетел в Саудовскую Аравию.
ТАСС / EPA / Abedin Taherkenareh