"Я выиграл всё": Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что считает контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" новым вызовом, так как уже выполнил свою работу в Европе.

"В Европе моя работа сделана, я выиграл всё. Теперь для меня это новый вызов", — цитирует его телеканал Sky Sports.