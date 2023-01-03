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3 января, 17:18

"Я выиграл всё": Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

Роналду заявил, что выполнил свою работу в Европе

Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что считает контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" новым вызовом, так как уже выполнил свою работу в Европе.

"В Европе моя работа сделана, я выиграл всё. Теперь для меня это новый вызов", цитирует его телеканал Sky Sports.

Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Напомним, что ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Аль-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. Сегодня стало известно, что он прилетел в Саудовскую Аравию.

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ТАСС / EPA / Abedin Taherkenareh

Матвей Шандрыголов

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