Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию

Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Ан-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.