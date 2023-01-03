Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию
Португальский футболист Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, где продолжит играть за ФК "Ан-Наср". Об этом сообщила пресс-служба клуба в "Твиттере".
"Клубный игрок "Ан-Насра" Криштиану Роналду прибывает в Эр-Рияд", — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Ан-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Twitter / AlNassrFC