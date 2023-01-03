SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 10:05

Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию

Португальский футболист Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, где продолжит играть за ФК "Ан-Наср". Об этом сообщила пресс-служба клуба в "Твиттере".

"Клубный игрок "Ан-Насра" Криштиану Роналду прибывает в Эр-Рияд", — говорится в сообщении.

  • Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Фото © Twitter / AlNassrFC
    Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Фото © Twitter / AlNassrFC
  • Роналду встретили в Саудовской Аравии. Фото © Twitter / AlNassrFC
    Роналду встретили в Саудовской Аравии. Фото © Twitter / AlNassrFC
  • Поклонники дарят цветы Роналду. Фото © Twitter / AlNassrFC
    Поклонники дарят цветы Роналду. Фото © Twitter / AlNassrFC
  • Роналду со своими поклонниками. Фото © Twitter / AlNassrFC
    Роналду со своими поклонниками. Фото © Twitter / AlNassrFC

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Фото © Twitter / AlNassrFC

1 / 4
Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Роналду объяснил, почему для продолжения карьеры выбрал "Аль-Наср"

Ранее появилась информация о переходе 37-летнего Роналду в "Ан-Наср". Чуть позже клуб из Саудовской Аравии официально объявил о подписании контракта с португальским игроком. Он рассчитан на два года. По информации СМИ, общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в 100 миллионов евро. При этом ещё столько же Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Обложка ©

Twitter / AlNassrFC

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров