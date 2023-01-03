Врач назвала три важных продукта для поддержания здоровья суставов

Чтобы поддерживать отличное состояние суставов, следует позаботиться о включении в рацион нескольких важных продуктов. Диетолог Людмила Микитюк рассказала Лайфу, как скорректировать повседневное меню для решения этого вопроса.

"Лидируют тут самые жирные сорта рыб, которые содержат большое количество омега-3, — сардина, лосось, форель, осётр, макрель. Доказано, что жирные кислоты уменьшают выраженность болевого синдрома и утреннюю скованность у больных с ревматоидным артритом. Учёные рекомендуют включать рыбу в курс обязательной немедикаментозной терапии данного заболевания", — поделилась она.

Одно из научных исследований, проведённое в Финляндии, показало, что употребление жирной рыбы на протяжении 1,5 месяца приводит к уменьшению содержания медиаторов воспаления, сказала врач. Также именно морская рыба является источником витамина D, дефицит которого может привести к появлению артрита. Следует употреблять не менее двух порций рыбы (по 200 г) в неделю, чтобы противовоспалительные свойства проявились максимально, подчеркнула собеседница Лайфа. Вторым важным продуктом она назвала чеснок.

"Активные вещества, содержащиеся в чесноке, обладают выраженными хондропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Всё то, что так необходимо для здоровья суставов, в одном обычном чесноке, который самое время употреблять в холодное время года", — пояснила Микитюк.

Она подчеркнула, что чеснок поддерживает иммунитет и препятствует появлению остеоартроза. А тиакремонон, которым богат продукт, снижает интенсивность болевого синдрома у пациентов с ревматоидным артритом. Рекомендуется съедать по 2-3 зубчика чеснока в день, посоветовала диетолог. Микитюк отметила, что также не следует игнорировать грецкие орехи.

"В состав грецких орехов входит значительное количество соединений, обладающих противовоспалительным действием. Научные работы показывают, что их добавление в пищевой рацион положительно отражается на течении ревматоидного артрита. Эффекты связаны с содержанием полезных полиненасыщенных жиров, которые снижают болевой синдром, скованность после сна и улучшают общее состояние", — сказала она.

Кроме грецких орехов подойдут фисташки, арахис, фундук и миндаль. Они тоже содержат массу полезных веществ и рекомендованы к приёму больными ревматологического профиля. При желании можно все эти три компонента приготовить в одном блюде, главное — желание и доля фантазии, отметила Микитюк.