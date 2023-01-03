Запад "побежал" за ресурсами в Африку из-за Украины, заявил посол

Западные государства "бегут" в страны Африки за ресурсами и хотят развивать с регионом экономическое сотрудничество. Как заявил посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья, причиной послужили некоторые последствия украинского конфликта.

"Страны Запада сегодня буквально бегут в Африку, в том числе в Анголу, чтобы развивать экономическое сотрудничество с регионом. И мы, и они знают, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, Анголу и другие страны континента стали чаще приглашать на различные форумы вроде "США – Африка", "Франция – Африка", "Китай – Африка" и другие. Дипломат считает это демонстрацией того, что "ресурсы для дальнейшего выживания находятся именно в Африке".