Глава UFC Дана Уайт надавал пощёчин жене в ночном клубе и попал на видео

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, выступающий против насилия по отношению к женщинам, отличился в новогоднюю ночь. Так, в одном из ночных клубов Мексики он публично надавал пощёчин своей жене Энн. Видео перепалки опубликовало агентство TMZ.

Глава UFC Дана Уайт надавал пощёчин жене в ночном клубе. Видео © Twitter / TMZ

На опубликованных кадрах видно, что президент UFC на фоне софитов танцует со своей супругой. Однако в какой-то момент их настроение меняется. Мужчина что-то сказал избраннице, после чего получил оплеуху. Разгорячённый Уайт был явно оскорблён и ударил её в ответ. По словам свидетелей, они были сильно пьяны, что позже подтвердил и сам Дана.

"Это одна из ужасных ситуаций. Я смущён. Было определённо много алкоголя, но это не оправдание. Я буквально не оправдываю эту вещь вообще. Такого никогда раньше не было, это случилось впервые. Люди будут говорить всё, что им вздумается, просто это то, что есть. И, что бы люди ни говорили, это заслуженно. Я заслужил это", — покаялся мужчина.

По его словам, с женой он уже помирился, однако они не могут вспомнить до сих пор, что послужило причиной конфликта.