Младенец найден мёртвым в одной из квартир в Москве

В одной из московских квартир найден мёртвым малолетний ребёнок, в момент трагедии там находились бабушка, отец и мать малыша, которая попыталась скрыться. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

"Утром в квартире жилого дома на улице Твардовского обнаружено тело малолетнего ребёнка. Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отец месячного ребёнка, 29 дней, его мать 1992 г.р., а также бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы, а мать спешно покинула квартиру, однако была установлена", — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняются обстоятельства случившегося, точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.