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3 января, 09:43
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Младенец найден мёртвым в одной из квартир в Москве

<p>В Москве найден мёртвым малолетний ребёнок. Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1359" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

В Москве найден мёртвым малолетний ребёнок. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В одной из московских квартир найден мёртвым малолетний ребёнок, в момент трагедии там находились бабушка, отец и мать малыша, которая попыталась скрыться. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

"Утром в квартире жилого дома на улице Твардовского обнаружено тело малолетнего ребёнка. Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отец месячного ребёнка, 29 дней, его мать 1992 г.р., а также бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы, а мать спешно покинула квартиру, однако была установлена", отметили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняются обстоятельства случившегося, точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.

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Ранее сообщалось, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве новорождённой дочери. Тело ребёнка было обнаружено в лесополосе недалеко от города Калининска.

Татьяна Миссуми

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