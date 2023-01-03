Россиянам объяснили, как завести автомобиль в морозную погоду

Первой и самой распространённой причиной, по которой автомобиль плохо заводится в мороз, является разряженный аккумулятор. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

"Лучшим решением будет снять батарею и зарядить от сети. Двигатель может не заводиться также из-за проблем со стартером, который не срабатывает в мороз из-за окисления контактов. В таком случае с проводов счищают налёт и обрабатывают места специальной смазкой", — сообщил специалист.

Также автомобиль может не заводиться из-за поломки генератора. Это можно узнать по мерцанию приборной панели и фар. Данную проблему можно решить, обратившись в автосервис. Ещё из-за мороза в двигателе густеет масло, поэтому стартеру не хватает мощности для прокручивания вала. По словам Соколова, это обычно происходит в том случае, если в машину залита жидкость, не соответствующая температурному режиму. Поменять масло просто так не получится, придётся ждать потепления.

Другая проблема — система зажигания или свечи. При отсутствии искры придётся заменить элементы. Соколов также посоветовал завести машину "с толкача", если под рукой совсем ничего нет. Но это работает с автомобилями с механической коробкой передач.

"Для этого автомобиль снимают с ручника, включают зажигание и переключают рычаг на третью передачу. Двигатель разгоняют до 30 км/ч и быстро отпускают сцепление. Затем включают нейтралку и газуют. Аккумулятор должен зарядиться на холостых оборотах", — объяснил эксперт.

Он также рассказал, что нельзя устанавливать батарею из машины соседа, заводить двигатель и, не останавливая его работу, возвращать батарею на место. В противном случае в автомобиле перегорят предохранители или электронный блок управления. А ещё в морозную погоду не рекомендуется оставлять бак с бензином полупустым, поскольку в нём может замёрзнуть конденсат. В результате в топливную систему попадут кристаллы льда и будут тормозить работу двигателя.

Кроме того, если замок примёрз, то лучше использовать специальный спрей, можно ещё подержать цельнометаллический ключ под пламенем зажигалки и вставить в замок. Также предлагается облить его незамерзайкой. Другой вариант — приложить к скважине бутылку с горячей водой и подождать, пока замок оттает. Но лить в механизм кипяток нельзя, поскольку вода быстро замерзает внутри.