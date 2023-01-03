SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 09:18

Россиянам объяснили, как завести автомобиль в морозную погоду

Эксперт Соколов посоветовал проверять батарею и приборную панель, если машина не заводится

Первой и самой распространённой причиной, по которой автомобиль плохо заводится в мороз, является разряженный аккумулятор. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

"Лучшим решением будет снять батарею и зарядить от сети. Двигатель может не заводиться также из-за проблем со стартером, который не срабатывает в мороз из-за окисления контактов. В таком случае с проводов счищают налёт и обрабатывают места специальной смазкой", — сообщил специалист.

Также автомобиль может не заводиться из-за поломки генератора. Это можно узнать по мерцанию приборной панели и фар. Данную проблему можно решить, обратившись в автосервис. Ещё из-за мороза в двигателе густеет масло, поэтому стартеру не хватает мощности для прокручивания вала. По словам Соколова, это обычно происходит в том случае, если в машину залита жидкость, не соответствующая температурному режиму. Поменять масло просто так не получится, придётся ждать потепления.

Другая проблема — система зажигания или свечи. При отсутствии искры придётся заменить элементы. Соколов также посоветовал завести машину "с толкача", если под рукой совсем ничего нет. Но это работает с автомобилями с механической коробкой передач.

"Для этого автомобиль снимают с ручника, включают зажигание и переключают рычаг на третью передачу. Двигатель разгоняют до 30 км/ч и быстро отпускают сцепление. Затем включают нейтралку и газуют. Аккумулятор должен зарядиться на холостых оборотах", — объяснил эксперт.

Он также рассказал, что нельзя устанавливать батарею из машины соседа, заводить двигатель и, не останавливая его работу, возвращать батарею на место. В противном случае в автомобиле перегорят предохранители или электронный блок управления. А ещё в морозную погоду не рекомендуется оставлять бак с бензином полупустым, поскольку в нём может замёрзнуть конденсат. В результате в топливную систему попадут кристаллы льда и будут тормозить работу двигателя.

Кроме того, если замок примёрз, то лучше использовать специальный спрей, можно ещё подержать цельнометаллический ключ под пламенем зажигалки и вставить в замок. Также предлагается облить его незамерзайкой. Другой вариант — приложить к скважине бутылку с горячей водой и подождать, пока замок оттает. Но лить в механизм кипяток нельзя, поскольку вода быстро замерзает внутри.

Эксперт дал совет, как не "убить" кузов автомобиля мойкой высокого давления

Эксперт дал совет, как не "убить" кузов автомобиля мойкой высокого давления

Ранее автоэксперт Пётр Баканов назвал трудности для автомобилистов на дорогах в праздники. В их числе долгое ожидание приезда сотрудников Госавтоинспекции.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров