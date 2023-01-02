Автоэксперт Баканов назвал трудности для автомобилистов на дорогах в праздники

На новогодних праздниках автомобилисты могут столкнуться с рядом трудностей. В их числе долгое ожидание приезда сотрудников Госавтоинспекции. Об этом в беседе с РИАМО предупредил автомобильный эксперт Пётр Баканов.

"Я бы отметил, что если произойдёт какое-то ДТП в первых числах новогодних праздников, то автовладелец может столкнуться с тем, что приезд ДПС и других соответствующих служб может занять чуть больше времени, так как какая-то часть сотрудников штата будет на каникулах", — сообщил автоэксперт.

Вместе с этим он рекомендовал быть предельно осторожными на дорогах в зимнее время, ведь в случае ДТП инспекторов для оформления придётся ждать дольше обычного.

Кроме того, в новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции активно выявляют нетрезвых водителей. Не стоит забывать о том, что после застолья и употребления алкоголя сохраняются пары спиртного в воздухе. В таком случае автовладелец может нарваться на статью, указал эксперт.