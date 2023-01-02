Злостный неплательщик алиментов в Москве задолжал более 9 миллионов рублей

Как известно, бывают ситуации, когда отец не платит алименты на содержание ребёнка. К примеру, один из таких пап задолжал детям 9,1 миллиона рублей. О том, как приходится бороться с неплательщиками, узнала "Вечерняя Москва".

В столичном ГУ ФССП РФ к 1 декабря 2022 года было 35,6 тысячи дел о взыскании алиментов. В большинстве случаев приставы запрещают неплательщикам выезжать за границу. Более 34 тысяч соответствующих постановлений было вынесено за 11 месяцев. Причём такая мера оказалась эффективной.

"Например, один из должников, 42-летний бизнесмен, задолжал своим двоим детям 9,1 миллиона рублей. В связи с этим ему запретили покидать пределы родины прямо накануне важной встречи на территории другого государства, от которой зависела вся его последующая карьера", — говорится в публикации.

В итоге мужчина перечислил необходимую сумму на счёт матери своих детей, чтобы не сорвать планы. Причём в дальнейшем он платил алименты уже регулярно и в срок. Похожий случай произошёл в Троицком административном округе с 35-летним москвичом, не перечислявшим деньги на содержание дочери. Мать девочки обратилась к приставам, которые выяснили, что мужчина задолжал ей 4,5 миллиона рублей. Также стало известно и о работе горе-отца, связанной с частыми поездками за границу. Мужчине запретили выезд, и он в результате уплатил долг в полном размере, после чего продолжил перечислять финансы.

Ещё одним эффективным способом оказался арест имущества, в том числе транспортных средств. Например, запрет на регистрационные действия был наложен на автомобиль Lexus жителя района Зюзино. В результате мужчина перечислил 1,8 миллиона рублей для своих детей. Такая же ситуация произошла с жителем Алтуфьевского района: приставы наложили запрет на его машину BMW.

Если должник не перечислял деньги больше двух месяцев, то он привлекается к административной ответственности по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", по которой грозит от 10 до 15 суток ареста. Уголовное дело и тюрьма на срок до года светят тем, кто не платил алименты без уважительной причины.

Так, 38-летнего неплательщика привлекли к обязательным работам на 30 часов по административной статье, но перечислять деньги он не стал, поэтому возбудили уголовное дело по факту неуплаты 1,3 миллиона рублей. Результат — уплата алиментов в полном размере. За 11 месяцев прошлого года по КоАП РФ было привлечено 1808 должников и возбуждено 562 уголовных дела. Применив перечисленные меры, приставы взыскали к 1 декабря более 1988 миллионов рублей на содержание детей.