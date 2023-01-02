BMW продолжит сотрудничество с российским заводом "Автотор"

Немецкая компания по производству машин BMW будет и дальше сотрудничать с калининградским заводом "Автотор". Об этом сообщил официальный представитель концерна в России Илья Барышев. В беседе с "Газетой.ru" он опроверг информацию о разрыве отношений с российским предприятием.

"Никакого уведомления о прекращении работы с "Автотором" у нас не было", — отметил Барышев.