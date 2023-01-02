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2 января, 10:11

BMW продолжит сотрудничество с российским заводом "Автотор"

Немецкая компания по производству машин BMW будет и дальше сотрудничать с калининградским заводом "Автотор". Об этом сообщил официальный представитель концерна в России Илья Барышев. В беседе с "Газетой.ru" он опроверг информацию о разрыве отношений с российским предприятием.

"Никакого уведомления о прекращении работы с "Автотором" у нас не было", — отметил Барышев.

BMW может прекратить производство авто в Германии при остановке поставок газа из России

BMW может прекратить производство авто в Германии при остановке поставок газа из России

Ещё в марте появилась информация о том, что компания BMW приостанавливает сборку своих автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Кстати, тогда же стало известно, что европейские автомобильные заводы BMW и Volkswagen прекращают свою работу из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.

Обложка ©

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Николь Вербер
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