BMW продолжит сотрудничество с российским заводом "Автотор"
Немецкая компания по производству машин BMW будет и дальше сотрудничать с калининградским заводом "Автотор". Об этом сообщил официальный представитель концерна в России Илья Барышев. В беседе с "Газетой.ru" он опроверг информацию о разрыве отношений с российским предприятием.
"Никакого уведомления о прекращении работы с "Автотором" у нас не было", — отметил Барышев.
Ещё в марте появилась информация о том, что компания BMW приостанавливает сборку своих автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Кстати, тогда же стало известно, что европейские автомобильные заводы BMW и Volkswagen прекращают свою работу из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины.
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