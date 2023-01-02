В РПЦ рассказали, чем можно заняться в новогодние каникулы

В новогодние каникулы можно почитать полезные для души книги, которые заставляют задуматься о смысле жизни, грехе и добродетели. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил председатель издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

"Возьмите почитайте полезную духовную литературу — ту, которая заставляет подумать о смысле жизни, о грехе и добродетели, что такое добро и что такое зло. Мы должны защищать нравственную чистоту. Почему молодёжь боится говорить о духовной чистоте и о телесной?" — подчеркнул он.

Митрополит привёл в пример ребёнка, который в 12–14 лет начинает курить. По его словам, такой подросток несчастлив и лишь набирает различные болезни. А чтобы Россия была здоровой и крепкой, граждане должны заботиться о состоянии детей. Жители РФ должны думать о том, как сохранить свою страну, когда против неё ополчится весь мир, подчеркнул митрополит.

Он также рассказал, что недавно завершился конкурс издательского совета "Просвещение через книгу", и посоветовал россиянам прочитать произведения лауреатов, в том числе исторический роман Ирины Ордынской "Наследник" о цесаревиче Алексее, книги из серии "Реконструкция военной истории России", роман Анны Гумеровой и Валентины Сергеевой "Ангел мой, Вера", сборник "Добрым людям на услышанье. Поморские рассказы. Былины. Дневники" и другие.