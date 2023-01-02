Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание с королём футбола

Гроб с телом легендарного бразильского футболиста Пеле доставили на стадион ФК "Сантос", где пройдёт церемония прощания со спортсменом. Об этом в соцсетях сообщил его сын Эдсон Шолби ду Насименту.

Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт гражданская панихида. Видео © Twitter / henrique_toth

Так, по его словам, сегодня ночью катафалк в составе кортежа выдвинулся из сан-паулуской клиники, где скончался Пеле. По пути его встречали жители Сантоса с фанатскими флагами и в белых футболках команды, за которую футболист выступал большую часть своей карьеры.

Попрощаться с королём футбола и проводить его в последний путь сможет любой желающий, стадион откроется в 10:00 (16:00 мск). Церемония будет идти сутки, а после гроб провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать, прежде чем отправить на вечный покой в некрополь.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у Пеле обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го его внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию.