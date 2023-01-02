Россиянам рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники
Физиолог Скрипник: Сохранить форму в новогодние праздники поможет двигательная активность
В новогодние праздники кардинально испортить фигуру сложно, но всё-таки возможно. Сохранить форму поможет физическая активность, рассказал спортивный физиолог Никита Скрипник в беседе с "Вечерней Москвой".
Он объяснил, что лишние килограммы могут появиться из-за задержки жидкости. Это происходит из-за большого количества выпитого алкоголя и малоподвижного образа жизни. Второй причиной служит изменение работы желудочно-кишечного тракта. Всё-таки, подчеркнул Скрипник, блюда, которые россияне съедают в праздничные дни, редко включены в ежедневный рацион.
"Для того чтобы сохранить форму в новогодние каникулы, достаточно, чтобы уровень двигательной активности не сократился до нуля", — сообщил физиолог.
Так, рекомендуется выходить на пешие прогулки, устраивать мини-соревнования с друзьями, кататься на коньках и лыжах. Такие варианты активностей доступны и просты в исполнении.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как справиться с перееданием после новогоднего застолья. Так, эксперты проекта ведомства "Здоровое питание" посоветовали дождаться чувства голода — и только тогда немного поесть. А ещё нужно пить как можно больше воды.
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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков