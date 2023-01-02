Россиянам назвали экзотические деревья, которые можно содержать дома

Экзотические деревья и кустарники могут содержаться в домашних условиях и даже давать съедобные плоды. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв в беседе с радио Sputnik.

"Существует неприхотливый сорт лимона — "павловский". Его выращивали ещё в XIX веке в городе Павлово, куда привезли из Турции. Это мини-дерево, комнатная культура, которую можно выращивать и получать съедобные плоды", — поделился он.

Для выращивания плода толщина веточек должна быть хотя бы с карандаш. На каждый плод необходимо по 15–20 листьев. По словам Воробьёва, они дают энергию для роста и развития растения подобно солнечным батареям.

А ещё дома можно вырастить из семечки кофейное дерево, оно начинает плодоносить на третий-четвёртый год. Только есть проблема: всходят лишь свежеизвлечённые из плодов семена, но саженцы можно найти в цветочных магазинах. Как объяснил агроном, плоды будут похожи на небольшую продолговатую вишню, они съедобны и имеют травянисто-сладковатый вкус. По словам специалиста, их можно даже обжаривать.

Для выращивания экзотических растений в доме рекомендуется поставить светодиодную лампу или создающую эффект дневного света, чтобы создать дополнительный источник освещения. А вот фитолампы использовать не стоит, поскольку они раздражают глаза и не имеют особых преимуществ. Есть также и другие варианты экзотических растений, которые можно вырастить дома, но содержать их труднее, чем лимонное или кофейное дерево.

"Достаточно легко вырастить ананас, но листья растения образуют розетку 70–80 сантиметров, иногда доходят до метра. В большой оранжерее такое растение уместить можно, а на подоконнике — сложновато", — объяснил Воробьёв.

Косточку манго тоже можно прорастить, но плодоносить дерево не станет, поскольку оно должно достичь для этого огромных размеров. Хурму содержать дома эксперт не советует. Дело в том, что это листопадное растение, схожее с яблоней размерами и образом жизни. На плоды не стоит рассчитывать и от дерева авокадо, выращенного из косточки. К тому же оно красивое лишь первые два года.