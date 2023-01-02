Врач объяснила, почему нужно пить тёплую воду натощак

Стакан тёплой воды натощак поможет не только "разбудить" организм, но и окажет положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Как рассказала в беседе с "Мослентой" дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова, важно, чтобы жидкость была чистой и качественной.

По её словам, выпивая стакан тёплой воды сразу после пробуждения, вы запускаете организм и подготавливаете к работе желудочно-кишечный тракт. Со временем норму нужно увеличить до двух бокалов. Необходимо, чтобы жидкость была именно тёплой, ведь "холодную воду желудок не пропустит, пока не нагреет".

Более того, выпиваемую утром воду можно назвать "внутренним душем". Как указала медик, жидкость не только помогает проснуться, но и быстро разбавляет отработанные за ночь токсины и выводит их. В данном случае речь идёт только о воде без добавок.

"Любая вода с примесями стимулирует отток желчи, а тревожить слизистую нам не нужно. В то же время тёплая вода прочищает желчные протоки (пути), что способствует лучшему отходу желчи впоследствии", — подчеркнула Разбойникова.