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2 января, 07:24

Четыре человека погибли при столкновении двух вертолётов над людным пляжем в Австралии

При столкновении вертолётов над пляжем в Австралии четыре человека погибли, 13 пострадали

<p>Четыре человека погибли при столкновении вертолётов над людным пляжем в Австралии. Обложка © Тwitter / <a href="https://twitter.com/avia_pro/status/1609799292775956481?s=21&t=UF4uQng7XO2bLTbcGEXeBQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avia_pro</a></p>

Четыре человека погибли при столкновении вертолётов над людным пляжем в Австралии. Обложка © Тwitter / avia_pro

Четыре человека погибли, минимум 13 пострадали в результате столкновения двух вертолётов на восточном побережье Австралии. Об этом сообщает агентство 9News.

Четыре человека погибли при столкновении вертолётов над людным пляжем в Австралии. Видео © Twitter / 9News

Указано, что происшествие произошло у австралийского города Голд-Кост. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что всё случилось на берегу местного пляжа, где отдыхали люди. По данным агентства, в результате аварии четыре человека погибли, ещё 13 получили ранения. Информация о причинах трагедии не уточняется. На месте работают экстренные службы.

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Оксана Попова

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