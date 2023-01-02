Четыре человека погибли при столкновении двух вертолётов над людным пляжем в Австралии
При столкновении вертолётов над пляжем в Австралии четыре человека погибли, 13 пострадали
Четыре человека погибли при столкновении вертолётов над людным пляжем в Австралии. Обложка © Тwitter / avia_pro
Четыре человека погибли, минимум 13 пострадали в результате столкновения двух вертолётов на восточном побережье Австралии. Об этом сообщает агентство 9News.
Четыре человека погибли при столкновении вертолётов над людным пляжем в Австралии. Видео © Twitter / 9News
Указано, что происшествие произошло у австралийского города Голд-Кост. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что всё случилось на берегу местного пляжа, где отдыхали люди. По данным агентства, в результате аварии четыре человека погибли, ещё 13 получили ранения. Информация о причинах трагедии не уточняется. На месте работают экстренные службы.
Ранее Лайф писал, что в городе Мобил американского штата Алабама из-за стрельбы в новогоднюю ночь погиб один человек. Ещё девять ранены. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.