Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США

Сеул и Вашингтон обсуждают проведение совместных ядерных учений. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо".

"Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил", — сообщил он.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что ядерное оружие принадлежит США, но Вашингтон и Сеул должны обмениваться информацией, вместе планировать и проводить учения. К этому положительно относится и американская сторона. До того как Северная Корея разработала ядерное оружие, добавил Юн Сок Ёль, против СССР и Китая были направлены концепции "ядерного зонтика" и "расширенного сдерживания".

"[Концепции] подразумевали, что США сами обо всём позаботятся, а Южной Корее не стоит беспокоиться. Сейчас сложно убедить южнокорейских граждан такими [заявлениями]. Правительство США тоже понимает это в какой-то степени", — добавил южнокорейский президент.

По его словам, обсуждение совместных учений не означает, что Сеул и Вашингтон вместе будут использовать ядерное оружие. Однако Юн Сок Ёль назвал этот диалог большим прогрессом, сравнивая с концепцией "расширенного сдерживания", подразумевающей защиту Вашингтоном своих союзников в регионе.