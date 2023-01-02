Аэропорт Дамаска возобновляет работу после израильской атаки

Международный аэропорт Дамаска в Сирии возобновляет работу после ракетных ударов Израиля. Об этом сообщает сирийский Минтранс.

"Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 9:00 сегодняшнего утра", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 2 января сирийские силы противовоздушной обороны отражали воздушный налёт на Дамаск. В авиаударе по южной части города обвинили Военно-воздушные силы Израиля. По данным Минобороны Сирии, в результате атаки двое сирийских военнослужащих погибли, ещё двое пострадали.