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2 января, 06:19

Задействованные в гособоронзаказе заводы "Ростеха" продолжают работу в новогодние праздники

Предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, продолжают работать в новогодние праздники. В частности, это "Высокоточные комплексы", Объединённая авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, "Вертолёты России", "Уралвагонзавод" и другие холдинги.

"Сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке. С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2–3 января", — цитирует ТАСС главу госкорпорации Сергея Чемезова.

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А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в 2023 году гособоронзаказ будет увеличен практически в полтора раза, это даст возможность обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

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Объединённая двигателестроительная корпорация

Александра Вишнякова

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