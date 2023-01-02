Пингвины, кареты, единороги: Как наряжали новогодние ёлки в разных уголках России

Жители Москвы в этом году чаще всего покупали на ёлку подвесные кареты, в Петербурге отдавали предпочтение звёздам и колокольчикам, а в Новосибирске выбирали оленей и балерин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "Всеинструменты.ру" в декабре 2022 года. Оно есть в распоряжении Лайфа.

В Москве самыми популярными новогодними украшениями стали подвесные кареты, зеркальные шары, павлины и бабочки. В топ-4 в Санкт-Петербурге вошли ажурные и светодиодные звёзды, колокольчики, единороги и фигурки Санта-Клауса.

В Екатеринбурге — это снежинки, бубенчики, светодиодные лампы и фиолетовые шары. В Нижнем Новгороде на новогодние ёлки чаще всего вешали серебряные, красные и фиолетовые шары, снеговиков. Также здесь украшали дома светодиодными деревьями.

В Челябинске перед праздником разобрали резные шары, пингвинов, мишек, фигурки Деда Мороза и снеговика. В Перми отдавали предпочтения подвескам со снеговиками, оленями, ангелами, а также розовым и красным шарикам. Жители Воронежа выбирали золотые украшения: жёлуди, грибы, шарики такого цвета, а также подвесных сов, собак и звёзды.

В Волгограде в список самых популярных украшений для ёлки вошли розовые и серебряные шары, ангелы, снежинки, машинки и фигурки кукол. В Краснодаре — олени, коньки, балерины и кареты. А в Новосибирске наблюдался рост спроса на светодиодных медвежат, скрипичные ключи, снеговиков и балерин.