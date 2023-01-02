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2 января, 05:38

Почти 10 тысяч японцев выиграли в лотерею право лично поздравить с Новым годом императора Нарухито

Жители Японии впервые за три года пришли к дворцу поздравить императора с Новым годом

<p>Японский император Нарухито с императрицей Масако. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/kashf_rana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KashfRANA</a></p>

Японский император Нарухито с императрицей Масако. Фото © Twitter / KashfRANA

В Японии жители впервые за три года с начала пандемии пришли к императорскому дворцу в центре Токио, где император Нарухито поздравляет их с Новым годом.

Количество посетителей ограничили из-за распространения коронавируса, эту возможность разыгрывали в лотерею.

"Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим для всех из вас", — заявил Нарухито с застеклённого балкона, на котором приветствовал собравшихся вместе с императрицей Масако и дочерью — принцессой Айко.

В течение дня нанести визит императору имеют право 9600 человек, разделённые на шесть групп. Желающие могут оставить ему поздравление с Новым годом в специальной книге перед пунктом досмотра.

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Юлия Коновалова

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