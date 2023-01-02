Почти 10 тысяч японцев выиграли в лотерею право лично поздравить с Новым годом императора Нарухито
Жители Японии впервые за три года пришли к дворцу поздравить императора с Новым годом
Японский император Нарухито с императрицей Масако. Фото © Twitter / KashfRANA
В Японии жители впервые за три года с начала пандемии пришли к императорскому дворцу в центре Токио, где император Нарухито поздравляет их с Новым годом.
Количество посетителей ограничили из-за распространения коронавируса, эту возможность разыгрывали в лотерею.
"Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим для всех из вас", — заявил Нарухито с застеклённого балкона, на котором приветствовал собравшихся вместе с императрицей Масако и дочерью — принцессой Айко.
В течение дня нанести визит императору имеют право 9600 человек, разделённые на шесть групп. Желающие могут оставить ему поздравление с Новым годом в специальной книге перед пунктом досмотра.
Ранее Лайф писал, что Китай с 8 января отменяет обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну. КНР идёт по пути постепенного снятия антиковидных ограничений после недавнего всплеска заболеваемости.