Почти 10 тысяч японцев выиграли в лотерею право лично поздравить с Новым годом императора Нарухито

В Японии жители впервые за три года с начала пандемии пришли к императорскому дворцу в центре Токио, где император Нарухито поздравляет их с Новым годом.

Количество посетителей ограничили из-за распространения коронавируса, эту возможность разыгрывали в лотерею.

"Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим для всех из вас", — заявил Нарухито с застеклённого балкона, на котором приветствовал собравшихся вместе с императрицей Масако и дочерью — принцессой Айко.

В течение дня нанести визит императору имеют право 9600 человек, разделённые на шесть групп. Желающие могут оставить ему поздравление с Новым годом в специальной книге перед пунктом досмотра.