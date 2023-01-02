Семья нарушила последнюю волю Пеле и изменила место его захоронения
Легендарного футболиста Пеле решили не хоронить на девятом этаже "небоскрёба для мёртвых"
Пеле. Фото © Twitter / Pele
Семья трёхкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле изменила решение о месте его захоронения. Как сообщает портал G1, легендарный спортсмен найдёт последний приют в "небоскрёбе для мёртвых" под названием "Экуменика", занесённом в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.
Некрополь "Экуменика" в Сантосе. Фото © memorialsantos.com.br
Однако из соображений логистики родные посчитали лучшим похоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя, а не на девятом, как объявлялось ранее. В будущем мавзолей Пеле хотят открыть для посетителей, он может стать местом паломничества, говорят в администрации кладбища. Выкупленные самим футболистом места для захоронения на девятом этаже "Экуменики" останутся за его родными.
Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу. Церемония начнётся 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и продлится сутки. После этого гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать, прежде чем отправить на вечный покой в некрополь.