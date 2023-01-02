Семья нарушила последнюю волю Пеле и изменила место его захоронения

Семья трёхкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле изменила решение о месте его захоронения. Как сообщает портал G1, легендарный спортсмен найдёт последний приют в "небоскрёбе для мёртвых" под названием "Экуменика", занесённом в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Некрополь "Экуменика" в Сантосе. Фото © memorialsantos.com.br

Однако из соображений логистики родные посчитали лучшим похоронить его в мавзолее на первом этаже некрополя, а не на девятом, как объявлялось ранее. В будущем мавзолей Пеле хотят открыть для посетителей, он может стать местом паломничества, говорят в администрации кладбища. Выкупленные самим футболистом места для захоронения на девятом этаже "Экуменики" останутся за его родными.