Президент Южной Кореи отказался от "показушных" саммитов с Ким Чен Ыном

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целом не против встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но переговоры должны проходить не только ради показухи — нужны практические результаты, заявил он.

"Совсем нет причин отказываться от саммита. Только народ, вероятно, уже немного устал от показушных переговоров на высшем уровне... Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?" — сказал Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон ильбо".

По его мнению, следует начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Далее можно провести "определённое число дискуссий, задать направление". Этот путь позволит достичь полезных результатов, считает южнокорейский лидер.