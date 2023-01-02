Медсестра раскрыла последние слова папы римского Бенедикта XVI перед смертью

Папа римский Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря, произнёс свои последние слова, признавшись в любви к Богу. Об этом рассказал его личный помощник архиепископ Георг Генсвайн.

По словам священнослужителя, экс-предстоятель Римско-католической церкви произнёс эти слова в три часа ночи — "слабым голосом", однако "очень отчётливо" и "по-итальянски". Генсвайн отметил, что в тот момент он не находился рядом, но понтифика услышала медсестра, которая ухаживала за ним, и это произошло во время пересменки.

"Бенедикт XVI слабым голосом, но очень отчётливо сказал по-итальянски: "Господи, я люблю тебя". Меня в тот момент там не было, но медсестра чуть позже рассказала об этом", — сообщил Генсвайн The Washington Post.

Архиепископ добавил, что это были последние понятные слова папы римского, после этого Бенедикт XVI уже был не в состоянии говорить. Генсвайн не уточнил, какая медсестра поделилась информацией.