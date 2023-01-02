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2 января, 04:15

Медсестра раскрыла последние слова папы римского Бенедикта XVI перед смертью

Архиепископ Генсвайн назвал последние слова почётного папы римского Бенедикта XVI

<p>Бенедикт XVI. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_XVI#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Benedikt_XVI.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Бенедикт XVI. Фото © Wikipedia

Папа римский Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря, произнёс свои последние слова, признавшись в любви к Богу. Об этом рассказал его личный помощник архиепископ Георг Генсвайн.

По словам священнослужителя, экс-предстоятель Римско-католической церкви произнёс эти слова в три часа ночи — "слабым голосом", однако "очень отчётливо" и "по-итальянски". Генсвайн отметил, что в тот момент он не находился рядом, но понтифика услышала медсестра, которая ухаживала за ним, и это произошло во время пересменки.

"Бенедикт XVI слабым голосом, но очень отчётливо сказал по-итальянски: "Господи, я люблю тебя". Меня в тот момент там не было, но медсестра чуть позже рассказала об этом", — сообщил Генсвайн The Washington Post.

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Архиепископ добавил, что это были последние понятные слова папы римского, после этого Бенедикт XVI уже был не в состоянии говорить. Генсвайн не уточнил, какая медсестра поделилась информацией.

Напомним, папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет утром 31 декабря в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.

Юлия Коновалова

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