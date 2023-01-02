На Западе нашли три причины стойкости экономики России

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер заявил об устойчивости России к западным санкциям. Он привёл три причины тому в эфире шведского телеканала SVT.

Первая причина стойкости экономики России — это доходы от продажи нефти и газа, считает Беккер. Доходы от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки. Вторая причина — это действия Центробанка РФ, который быстро справился с проблемами в финансовой сфере после введения санкций странами Запада.

Третья причина кроется в опыте предыдущих кризисов, уверен экономист. По его мнению, отечественные специалисты, которые решали возникшие из-за санкций проблемы, уже пережили ряд подобных кризисов. В качестве примеров Беккер привёл кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008–2009 годов и кризис с сильным падением цен на нефть 2014-го.

"Так что в некотором смысле экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", — заключил он.