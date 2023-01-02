Россиянам разъяснили суть изменений в оплате ЖКУ с 1 января

С 2023 года общедомовые нужды многоквартирного дома собственники будут оплачивать не по нормативу, а по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учёта. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Изменения вступили в силу ещё осенью, однако расчёт платежей по новому порядку начнётся только в первом квартале 2023 года и только для домов, где установлен общий прибор учёта. Управляющие компании должны будут периодически проводить перерасчёт для сверки баланса расходов и доходов. При обнаружении перерасхода его будут делить между собственниками пропорционально размеру их общей площади, без учёта числа проживающих.

"По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах", — пояснила Финогенова агентству "Прайм".

Эксперт добавила, что плюсом нововведений станет более справедливый расчёт общедомовых расходов. Так, при бережливом потреблении доля оплаты собственников по счётчикам должна оказаться ниже прежней, так как, например, в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены.