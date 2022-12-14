Какие новые правила введут для жителей многоэтажек с Нового года: кто будет платить больше Как новый свод правил и формул в ЖКХ отразится на кошельках россиян и на сколько повысят тарифы на коммунальные услуги в 2023 году. 13 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Меньше месяца осталось до наступления 2023 года, и, хотя некоторые граждане уже ощутили рост цен на отдельные виды жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ), стоит учитывать, что целый ряд новых законодательных изменений вступят в силу не раньше января будущего года. Некоторые из новых правил упростят жизнь проживающих в многоквартирных домах, а некоторые — осложнят или заставят нести повышенные расходы. И сегодня уже известно о том, на какие ситуации стоит обратить внимание, чтобы не оказаться в проигрыше.

Кого коснётся подорожание коммунальных услуг более чем на 9%

Правительство утвердило предельный индекс роста тарифов на оплату коммунальных услуг на уровне 9%. Однако согласно жилищному законодательству окончательный размер величин, применяемых в каждом регионе РФ, определяется на основании постановления местной администрации. А она, в свою очередь, имеет право превышать федеральный индекс, когда это объясняется необходимостью, например, модернизации коммунальной инфраструктуры. В ряде регионов РФ повышенные тарифы уже утверждены. Например, в Нижнем Тагиле решением местной администрации общее повышение составит 11,1%, а в Орске повышенный тариф установлен на отметке 9,9%. Также о повышенной тарификации заявили в отдельных муниципалитетах Пензенской области и Краснодарского края.

Важно! Проверить предельный размер своей тарификации ЖКУ можно на портале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с помощью специального сервиса . Если правомерность повышения тарифов там не указана, то ФАС готова рассматривать жалобу в индивидуальном порядке, по заявлению.

При этом надо иметь в виду, что взносы за капремонт вообще не охватываются теми предельными индексами, что утвердило правительство, так как они не входят в ЖКУ, а начисляются отдельным платежом (это закреплено в статье 154 Жилищного законодательства).

Поэтому в 2023 году плата за капремонт может вырасти, несмотря на объявленный мораторий для индексации тарифов на коммунальные услуги. Уже известно, что планируется подорожание взносов на капремонт в Московской области (на 16,7%), в Нижегородской области (на 17%) и в Свердловской области (более чем на 40%).

Ход работ на объектах капремонта. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Кому придётся оплатить коммуналку соседа

В первом квартале 2023 года управляющие организации должны будут сделать перерасчёт платы за ОДН за предыдущий год. Если в доме есть общедомовой счётчик и по состоянию на конец 2022 года его показания окажутся больше, чем сумма по нормативу, то собственникам доначислят плату в размере этой разницы. При этом впервые расчёт будет вестись по новым формулам, утверждённым соответствующим постановлением Правительства РФ.

В случае если отдельные собственники квартир не оплачивают жилищные и коммунальные услуги, суммы их долга за общедомовые нужды могут быть равномерно распределены между другими жителями дома, в котором проживает неплательщик. При этом оплата за отдельные коммунальные услуги каждой квартиры так и останется индивидуальной ответственностью каждого собственника и распределяться на остальных жильцов дома не будет.

— Новая методика расчётов зависит от наличия в многоквартирном доме исправных коллективных приборов учёта, автоматизированных измерительных систем и решений общего собрания собственников, — пояснил управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров. — Тем, у кого "автоматика", беспокоиться не о чем, а вот там, где начисляют по "общедомовому" счётчику, но нет документа о распределении потребления, придётся заботиться о перерасчёте. Избежать платы за содержание общего имущества не удастся.

По мнению специалистов, такой способ взимания платежей преследует цель снизить задолженность управляющих компаний перед поставщиками ресурсов, а также стимулировать жильцов активно следить за платежами соседей.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Для кого подорожают услуги управляющих компаний

Большинство управляющих компаний (УК) в нынешнем году или ранее внесли в договор управления многоквартирным домом пункт о ежегодной индексации оплаты своих услуг. Такой приём даёт возможность обосновывать повышение платы за содержание жилья в многоквартирном доме (статья 156 жилищного законодательства). Подобную практику уже поддержал Верховный суд РФ, соответственно, оспорить одностороннее повышение тарифов УК при наличии оговорки в договоре управления теперь практически невозможно.

Позитивные новации

Среди тех нововведений, которые могут упростить жизнь собственникам квартир, стоит отметить целый ряд новаций.

Первая — с января 2023 года собственники имеют право бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении (Ф.И.О., дата и место рождения и дата постановки на регучёт), и при этом получать согласие зарегистрированных граждан не потребуется. А для регистрации договора аренды собственникам теперь придётся платить пошлину 350 рублей вместо 2000.

Вторая — определены случаи, когда начисление платы за обслуживание газового оборудования незаконно. Теперь нельзя включать плату за обслуживание в общую квитанцию по ЖКУ и запрещено брать плату, если не был выполнен конкретный перечень работ, предусмотренных Правилами пользования газом (осмотр, проверка герметичности соединений и отключающих устройств, разборка и смазка кранов, проверка работоспособности системы "газ-контроль"и т.д.).

Третья — МЧС актуализировало свои противопожарные Правила, и теперь помещения и зоны для временного хранения колясок, санок и велосипедов жильцов — не регламентируются. То есть хранить вышеуказанное имущество в коридоре общего приквартирного холла можно, но только если при этом есть беспрепятственный проход к выходу.

Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный Приходилось ли вам переплачивать за ЖКУ? 0 Да, вернуть переплату удалось только через суд Нет, плачу только за потреблённые услуги и ресурсы Переплата была, но её после перезачли без разбирательств

Авторы Максим Греков