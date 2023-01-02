Айда на примерку!: Как выбрать идеальный матрас с подушкой, чтобы высыпаться

В зависимости от того, насколько человек выспался, будет зависеть его состояние в течение всего рабочего дня. Многое в этом вопросе зависит от матраса и подушки, поэтому подходить к их выбору нужно ответственно. О том, на что следует обратить внимание при покупке, рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

По его словам, высокая подушка может спровоцировать затекание шеи — и человек на протяжении всей ночи будет ворочаться. Низкая также принесёт ему дискомфорт, утром он откроет глаза невыспавшимся.

"С матрасом та же ситуация: слишком мягкий матрас может создавать эффект гамака, а на слишком жёстком не устроишься удобно и будешь полночи ворочаться вместо того, чтобы спать. Люди, чувствительные к условиям для сна, в некоторых случаях вообще не могут спать, если подушка или матрас для них неудобны", — объяснил Бузунов "Ленте.ru".

Выбирать матрас он советует в магазине, чтобы перед покупкой опробовать его. Сомнолог рекомендует полежать на нескольких матрасах не менее 10–15 минут. Делать это лучше с заранее выбранной подушкой. При оценке матраса принимайте то положение, в котором вы обычно засыпаете, говорит специалист. Хороший матрас, по его словам, не создаёт избыточного давления, он мягко "обнимает" и создаёт ощущение комфорта.

Если вы случайно выбрали более твёрдый матрас, чем нужно, можно приобрести мягкий наматрасник-топпер из латекса или пены высотой четыре-пять сантиметров. Нелишним будет и наматрасник, который убережёт изделие от загрязнений.

При покупке подушки также стоит сравнить несколько вариантов. На них следует полежать в магазине, но в этот раз хватит нескольких минут. Для тестирования подушек надо выбирать матрас такой же жёсткости, как дома. Сомнолог советует обратить внимание на аккуратность пошива и отсутствие видимых дефектов.