Как не сбить режим сна в новогодние праздники: Советы сомнолога

В новогодние праздники люди отрываются от повседневной рутины и расслабляются, в том числе нарушается сон. Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала Лайфу, как не сбить свой режим за период каникул.

Для тех, кто привык рано ложиться спать, главная ночь в году может стать серьёзным испытанием, отметила врач. Поэтому постарайтесь оставаться активными. Общайтесь, больше двигайтесь, придумайте забавные игры и развлечения, запустите фейерверк или слепите снеговика, посоветовала она.

"Поспите днём, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином (кофе, чай, кола), но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну. Избегайте употребления кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, так как при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным", — сказала Сурненкова.

Также она порекомендовала соням не сидеть в темноте в новогоднюю ночь, а по возможности включать хорошее освещение, ведь свет блокирует выработку мелатонина — гормона сна — и снижает сонливость. Ещё можно включить весёлую музыку или выйти подышать на балкон, чтобы не заснуть раньше полуночи. Врач напомнила, что также бодрят цитрусовые ароматы, поэтому можно съесть мандарин или выпить апельсинового сока.

После новогодней ночи не стоит давать себе слабину и перестать соблюдать режим сна, иначе возникнут проблемы с засыпанием и пробуждением. Поэтому в дни отдыха лучше соблюдать привычный график подъёмов, продолжила сомнолог. Кроме того, бессмысленно пытаться отоспаться в дневное время, это навредит ночному отдыху.

"Недостаток ночного сна, поздние засыпания в сочетании с избытком еды и алкоголя могут привести к усилению дневной сонливости. Старайтесь избегать длительного дневного сна, так как он снижает потребность в сне ночью. Если вы чувствуете сонливость в течение дня, 20-минутный дневной сон с 12:00 до 16:00 повысит вашу работоспособность", — посоветовала собеседница Лайфа.

По её словам, важно побольше гулять в праздники на свежем воздухе, чтобы организм получал норму дневного света. Не стоит злоупотреблять алкоголем в каникулы или наливать себе бокал вина менее чем за два часа до сна. Спиртное плохо влияет на качество сна, и наутро есть риск проснуться разбитым. А сладкие коктейли всегда усугубляют проблему и усиливают негативную реакцию организма на выпитое, добавила врач.

"На следующий день после новогодней ночи включите в свой рацион больше зелени, витамина С и полезного белка. Это поможет вашему организму функционировать оптимально, а также поспособствует здоровому сну", — сказала сомнолог.