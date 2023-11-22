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22 ноября, 08:35

Сомнолог объяснила, о чём свидетельствуют головные боли сразу после сна

Невролог Царёва: Головные боли после сна говорят о проблемах со здоровьем

Частые головные боли после сна могут говорить о нарушении сонного цикла и проблемах со здоровьем. При выявлении недомоганий следует обратиться к врачу, считает сомнолог Елена Царёва.

"Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима. Организм находится в хронической адаптации к смене часовых настроек. То есть он пытается подстраивать сонный цикл таким образом, чтобы его окончание совпадало с желаемым временем пробуждения. Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость", приводит слова эксперта Радио Sputnik.

По её словам, частые боли, которые не исчезают при соблюдении режима и регулярном проветривании спальни, могут оказаться признаком гипоксии и кислородного голодания. Ещё одной причиной недомоганий сомнолог называет повышенное артериальное давление. Иногда организм через головные боли сигнализирует о необходимости встать и чем-то заняться. Часто подобное наблюдается при депрессии.

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Ранее Лайф писал, что для более лёгкого подъёма по утрам нужно составить график и следовать ему. Это помогает организму вырабатывать мелатонин, регулирующий процессы сна и бодрствования. А ещё врач посоветовала не переедать на ночь, иначе мозг не будет успевать восстанавливаться.

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freepik

Ян Поланин
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