Сомнолог объяснила, о чём свидетельствуют головные боли сразу после сна

Частые головные боли после сна могут говорить о нарушении сонного цикла и проблемах со здоровьем. При выявлении недомоганий следует обратиться к врачу, считает сомнолог Елена Царёва.

"Голова может болеть после пробуждения, если человек не соблюдает никакого режима. Организм находится в хронической адаптации к смене часовых настроек. То есть он пытается подстраивать сонный цикл таким образом, чтобы его окончание совпадало с желаемым временем пробуждения. Если попытка проснуться происходит во время глубокого сна, то пробуждение гораздо тяжелее, чем в начале либо в конце сонного цикла. Отсюда головные боли, недомогание и слабость", — приводит слова эксперта Радио Sputnik.

По её словам, частые боли, которые не исчезают при соблюдении режима и регулярном проветривании спальни, могут оказаться признаком гипоксии и кислородного голодания. Ещё одной причиной недомоганий сомнолог называет повышенное артериальное давление. Иногда организм через головные боли сигнализирует о необходимости встать и чем-то заняться. Часто подобное наблюдается при депрессии.