Собачникам объяснили, почему брать питомца в кровать — не всегда хорошая идея

Перед тем как заводить собаку, хозяевам необходимо сразу решить, будет ли разрешено питомцу спать в кровати вместе с людьми. Причём у обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Неважно, пускаете вы или нет питомца на кровать, для него важны установленные нормы, которых придерживаются все члены семьи. Допускать или нет совместный сон с питомцем, всегда решает хозяин, взвесив все положительные и отрицательные аргументы", — приводит его слова РИАМО.

Сон в одной кровати с собакой более спокойный и крепкий, поскольку любимец помогает расслабиться, снижает уровень беспокойства и даже помогает укрепить иммунитет. Однако в некоторых случаях такая привычка грозит обострением аллергии и наличием шерсти на постели, предупредил эксперт.

Кроме того, в процессе самого сна хвостатый может вас потревожить и разбудить, ведь не все животные засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Так, например, некоторым приходится довольно долго искать удобное положение или постоянно менять его. Другие же просыпаются, чтобы почесаться или походить по комнате.

При этом немаловажным фактором при решении вопроса о том, брать с собой в кровать собаку или нет, является её размер. Особенно плачевно совместный с человеком сон может закончиться для малогабаритных пород, отметил Голубев.