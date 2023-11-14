10 удивлённых собакенов, глядя на которых невольно думаешь, что же они там увидели
Мимике наших собак можно только позавидовать... Иногда они строят такие гримасы, что остаётся только смеяться. В материале ниже собрали 10 удивлённых псов, которые точно поднимут вам настроение.
"Целый кусок торта? Для меня?" — jaykirsch.
Фото © Reddit / jaykirsch
"Как это уже семь лет?!" — пользователь Reddit.
"Выражение морды моего щенка!" — Avbitten.
Фото © Reddit / Avbitten
"Кто-нибудь знает, откуда этот кадр?" — The_Real_EPU.
Фото © Reddit / The_Real_EPU
"Испугал меня всего, человек!" — Mrnooooodles.
Фото © Reddit / Mrnooooodles
"А что, собственно, происходит?" — Jetto-Roketto.
Фото © Reddit / Jetto-Roketto
"Нашу девочку Джесс очень легко удивить", — пользователь Reddit.
"Удивлённый пёсель", — RyanTheRandomActor.
Фото © Reddit / RyanTheRandomActor
"Его держат на руках, а он в шоке", — Red-Hood-0707.
Фото © Reddit / Red-Hood-0707
"Угадайте, что он увидел", — Alisana.
Фото © Reddit / Alisana
Reddit / RyanTheRandomActor / jaykirsch