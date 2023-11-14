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14 ноября, 05:00

10 удивлённых собакенов, глядя на которых невольно думаешь, что же они там увидели

Мимике наших собак можно только позавидовать... Иногда они строят такие гримасы, что остаётся только смеяться. В материале ниже собрали 10 удивлённых псов, которые точно поднимут вам настроение.

"Целый кусок торта? Для меня?" jaykirsch.

Фото © Reddit / jaykirsch

Фото © Reddit / jaykirsch

"Как это уже семь лет?!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Выражение морды моего щенка!" Avbitten.

Фото © Reddit / Avbitten

Фото © Reddit / Avbitten

"Кто-нибудь знает, откуда этот кадр?" The_Real_EPU.

Фото © Reddit / The_Real_EPU

Фото © Reddit / The_Real_EPU

"Испугал меня всего, человек!" Mrnooooodles.

Фото © Reddit / Mrnooooodles

Фото © Reddit / Mrnooooodles

"А что, собственно, происходит?" Jetto-Roketto.

Фото © Reddit / Jetto-Roketto

Фото © Reddit / Jetto-Roketto

"Нашу девочку Джесс очень легко удивить", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Удивлённый пёсель", — RyanTheRandomActor.

Фото © Reddit / RyanTheRandomActor

Фото © Reddit / RyanTheRandomActor

"Его держат на руках, а он в шоке", — Red-Hood-0707.

Фото © Reddit / Red-Hood-0707

Фото © Reddit / Red-Hood-0707

"Угадайте, что он увидел", — Alisana.

Фото © Reddit / Alisana

Фото © Reddit / Alisana

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / RyanTheRandomActor / jaykirsch

Сергей Трофимов
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